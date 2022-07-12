Арестованы счета двух компаний, управляющих активами в Азербайджане главное на этот час

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Как пишет авторитетное британское издание The Financial Times, в Люксембурге было арестовано имущество двух дочерних компаний малайзийского государственного холдинга Petronas, управляющего также нефтегазовыми активами в Азербайджане. Сумма конфискованного составляет два миллиарда долларов.

Компании были арестованы по иску наследников султана Малайзии Сулу. Сообщается, что судебные тяжбы между наследниками Сулу и холдингом Petronas, которые длятся уже шестой год, в последние дни заметно активизировались.

Компания Petronas управляет нефтегазовыми активами в Азербайджане

Наследники последнего мусульманского султана Малайзии требуют от компании 15 миллиардов долларов на основании контракта, который был заключен…144 года назад.

Наследники утверждают, что являются законными владельцами богатых нефтью земель в штате Сабах, которые в данный момент эксплуатирует государственный нефтегазовый холдинг Petronas. На основании этого иска судебные исполнители Люксембурга арестовали 11 июля имущество двух дочерних компаний Petronas, управляющих активами в Азербайджане. Речь идет о зарегистрированных в Люксембурге компаниях Petronas Azerbaijan и Petronas South Caucasus. Как пишет The Financial Times, рыночная стоимость этих компаний превышает два миллиарда долларов.

Это первый случай, когда наследники султана Сулу добились реальных результатов в ходе судебного разбирательства с компанией Petronas, начавшегося в 2017 году. Истцы утверждают, что султан отдал в аренду британской торговой компании земли в штате Сулу-Сабах в 1878 году, то есть, до того, как там были обнаружены крупные месторождения нефти.

В марте этого года французский суд постановил, что Малайзия, которая после обретения независимости от Великобритании приняла на себя обязательства по договору аренды, должна в порядке компенсации выплатить наследникам султана 14,9 миллиарда долларов.

Наследники султана отомстили спустя 144 года

Ответчиком в иске был назван холдинг Petronas, поскольку именно он добывает нефть в штате Сулу-Сабах и получает доходы от продажи.

До недавнего времени этот иск не привлекал особого внимания за пределами Малайзии. Эксперты-правоведы называют его «самым странным судебным процессом в истории юриспруденции». В самом Куала-Лумпуре, где все еще сильны негативные настроения, связанные с колониальным наследием Великобритании, к претензиям наследников султана относятся с нескрываемым скепсисом и даже возмущением.

Колин Онг, известный арбитражный юрист, сказал обозревателю The Financial Times, что с 1958 года, когда была подписана Нью-Йоркская конвенция о международном арбитраже, он еще не сталкивался с подобными прецедентами.

Следует отметить, что конфискация имущества произошла в непростой момент для Малайзии, где с 2015 года сменилось четыре премьер-министра и были разоблачены огромные хищения из государственного фонда. Сообщается, что с холдингом Petronas связаны надежды правительства сдержать растущий внешний долг страны. После того, как война в Украине привела к росту мировых цен на нефть, министр финансов Малайзии заявил The Financial Times, что бум может помочь стране выправить экономическую ситуацию.

И лишь теперь выясняется, что судебные тяжбы с наследниками султана Сулу, помешали малазийцам завершить продажу российской компании своей доли в месторождении «Шах-Дениз»

Отметим, что малайзийская государственная компания Petronas стала акционером азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» в 2014 году после того, как норвежская компания Statoil продала ей за 2,2 миллиарда долларов свои 15,5 процента акций «Шах-Дениз» и вышла из консорциума.

А в октябре 2021 года стало известно, что Petronas намерена продать свою 15,5-процентную долю в месторождении «Шах-Дениз» российской компании «Лукойл». Тогда эту информацию подтвердил, представитель «Лукойла», сообщивший, что достигнута предварительная договоренность о покупке доли Petronas за 2 миллиарда 225 миллионов долларов.

Однако уже месяц спустя «Лукойл» отказался от намечавшейся сделки. В заявлении, распространенном компанией, отмечалось, что в подписанное предварительное соглашение были внесены изменения, согласно которым «Лукойл» вместо 15, 5 процента акций купит у Petronas 9,99 процента и заплатит за них 1,45 миллиарда долларов.

Любопытно, что «Лукойл» тогда не объяснил, почему отказался выкупить всю долю Petronas. Кроме того, так и не было объявлено, что исправленное соглашение, достигнутое между «Лукойл» и Petronas, вступило в силу.

И лишь теперь выясняется, что судебные тяжбы с наследниками султана Сулу, помешали малазийцам завершить продажу российской компании своей доли в месторождении «Шах-Дениз».