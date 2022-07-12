Отдел информации 12 июля 2022, 23:11

Как пишет авторитетное британское издание The Financial Times, в Люксембурге было арестовано имущество двух дочерних компаний малайзийского государственного холдинга Petronas, управляющего также нефтегазовыми активами в Азербайджане. Сумма конфискованного составляет два миллиарда долларов. Компании были арестованы по иску наследников султана Малайзии Сулу. Сообщается, что судебные тяжбы между наследниками Сулу и холдингом Petronas, которые длятся уже шестой год, в последние дни заметно активизировались.

Наследники последнего мусульманского султана Малайзии требуют от компании 15 миллиардов долларов на основании контракта, который был заключен…144 года назад. Наследники утверждают, что являются законными владельцами богатых нефтью земель в штате Сабах, которые в данный момент эксплуатирует государственный нефтегазовый холдинг Petronas. На основании этого иска судебные исполнители Люксембурга арестовали 11 июля имущество двух дочерних компаний Petronas, управляющих активами в Азербайджане. Речь идет о зарегистрированных в Люксембурге компаниях Petronas Azerbaijan и Petronas South Caucasus. Как пишет The Financial Times, рыночная стоимость этих компаний превышает два миллиарда долларов. Это первый случай, когда наследники султана Сулу добились реальных результатов в ходе судебного разбирательства с компанией Petronas, начавшегося в 2017 году. Истцы утверждают, что султан отдал в аренду британской торговой компании земли в штате Сулу-Сабах в 1878 году, то есть, до того, как там были обнаружены крупные месторождения нефти. В марте этого года французский суд постановил, что Малайзия, которая после обретения независимости от Великобритании приняла на себя обязательства по договору аренды, должна в порядке компенсации выплатить наследникам султана 14,9 миллиарда долларов.

Ответчиком в иске был назван холдинг Petronas, поскольку именно он добывает нефть в штате Сулу-Сабах и получает доходы от продажи. До недавнего времени этот иск не привлекал особого внимания за пределами Малайзии. Эксперты-правоведы называют его «самым странным судебным процессом в истории юриспруденции». В самом Куала-Лумпуре, где все еще сильны негативные настроения, связанные с колониальным наследием Великобритании, к претензиям наследников султана относятся с нескрываемым скепсисом и даже возмущением. Колин Онг, известный арбитражный юрист, сказал обозревателю The Financial Times, что с 1958 года, когда была подписана Нью-Йоркская конвенция о международном арбитраже, он еще не сталкивался с подобными прецедентами. Следует отметить, что конфискация имущества произошла в непростой момент для Малайзии, где с 2015 года сменилось четыре премьер-министра и были разоблачены огромные хищения из государственного фонда. Сообщается, что с холдингом Petronas связаны надежды правительства сдержать растущий внешний долг страны. После того, как война в Украине привела к росту мировых цен на нефть, министр финансов Малайзии заявил The Financial Times, что бум может помочь стране выправить экономическую ситуацию.