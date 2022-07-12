Секретарь Совбеза Украины рассказал о поставленной Зеленским задаче

«Президент Владимир Зеленский поставил задачу военным освободить всю Украину». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает РБК-Украина.

Он также ответил на вопрос о том, началась ли операция по освобождению Херсонской области.

«Я хотел бы обратить внимание, что речь идет не только о Херсонской области, речь идет о всей стране. И когда президент ставит задачу нашим военным, речь идет о всей Украине. Конечно, мы не можем одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены. Вопрос только времени и очередности», - отметил Данилов.