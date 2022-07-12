Госдеп: США следят за перемещением своего вооружения в Украине
Заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружением и международной безопасности Бонни Дженкинс утверждает, что Вашингтон следит за использованием американского оружия в Украине и уверен в действиях украинского правительства, передает «Украинская правда».
«Соединенные Штаты очень серьезно относятся к обязанности защищать оборонные технологии американского происхождения и предотвращать их попадание в чужие руки или незаконное распространение. Поэтому мы активно сотрудничаем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность помощи, даже в условиях сложного конфликта, который мы видим, и среды, в котором она действует», – отметила она.
Представитель Госдепа США добавила, что в Вашингтоне регулярно оценивают риски возможного незаконного перемещения американского оружия и его потери на поле боя.
«Поэтому мы уверены в обязательстве украинского правительства должным образом охранять и учитывать оборонное оборудование американского происхождения. Поэтому, не вдаваясь в оперативные детали, я могу сказать, что Соединенные Штаты активно сотрудничают с правительством Украины, чтобы обеспечить подотчетность оборонных статей и помощи в сфере безопасности, предоставляемой Соединенными Штатами», – подчеркнула Дженкинс.
Напомним, что ранее издание The Financial Times написало, что поступающая в Украину военная помощь западных стран якобы продается на черном рынке.