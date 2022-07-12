Известному оппозиционеру грозит 10 лет в России
Муниципального депутата Красносельского района Москвы, оппозиционера Илью Яшина после завершенного обыска везут на допрос в Следственный комитет, передает Интерфакс.
Яшину вменяют статью Уголовного кодекса Российской Федерации о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Ранее во вторник сообщалось, что в России возбудили уголовное дело в отношении Яшина по статье о распространении фейков о ВС РФ. До настоящего момента Яшин находился под административным арестом в спецприемнике. Он был арестован на 15 суток по обвинению в неповиновении сотруднику полиции (ст.19.3 КоАП РФ) 28 июня. Во вторник он должен был выйти на свободу.