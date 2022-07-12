Украина заявила, что 16 торговых судов ожидают загрузки зерна

«За последние 4 суток уже 16 торговых судов прошли по каналу в устье Быстрое судового хода Дунай – Черное море и будут ожидать загрузки украинским зерном», - передает УНИАН со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что еще более 90 судов ждут на рейде канала Сулина своей очереди, чтобы зайти именно в украинские порты. Всего на рейде румынского канала Сулина находится 135 судов.

Проход через устье Быстрое к украинским Дунайским портам стало возможным два дня назад благодаря освобождению острова Змеиный.