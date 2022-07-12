В Азербайджане подорожал бензин премиум-класса
В Азербайджане выросла стоимость бензина премиум-класса Aİ-95.
Сообщается, что бензин премиум-класса Aİ-95 подорожал на 0,4 маната. Таким образом, новая цена этого продукта составит два маната.
Причиной роста стоимости бензина, ранее продаваемого по 1,6 маната за литр, стало повышение цен на мировых рынках. Бензин премиум-класса Aİ-95 не производится в Азербайджане, а импортируется из-за рубежа. Увеличение импортной стоимости данного продукта привело к росту цены его продажи в стране.