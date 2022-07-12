Байден и Лапид обнародуют «Иерусалимскую декларацию»

Яир Лапид и Джо Байден обнародуют документ, который должен стать платформой для двустороннего сотрудничества в ближайшие годы. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает Times of Israel.

Полное название документа – «Иерусалимская декларация об американо-израильском стратегическом партнерстве», и в нем, по словам источника, закреплен «уникальный характер отношений между двумя странами». Этот документ должен стать платформой для сотрудничества в ближайшие годы.

В декларации говорится, что обе страны не допустят появления ядерного оружия у Ирана и обязуются «использовать все элементы национальной мощи» для противостояния ей.