Вице-премьер России уйдет в отставку

Российский вице-премьер Юрий Борисов в ближайшее время покинет должность, сообщает издание РБК со ссылкой на собственные информированные источники.

В правительстве Борисов курирует оборонную промышленность и вопросы космической отрасли. Он занимает пост с мая 2018 года.

По информации источника издания из оборонно-промышленного комплекса, Борисов может занять должность в «крупном промышленном активе». Другие источники издания допустили его назначение на пост в «Роскосмосе».

Напомним, что 12 июля Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в России с 10 до 11 и ввел должность заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ. Председатель правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру действующего главы Минпромторга Дениса Мантурова на новую должность.