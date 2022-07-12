США работают над возвращением военных, взятых в плен в Украине

«Американские и украинские дипломаты работают над тем, чтобы захваченные в плен военные из США Александер Дрюке и Энди Хьюн, воюющие на стороне Украины, были включены в список лиц, имеющих право на освобождение в результате переговоров». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на родственницу одного из пленных. По данным издания, их семьи находятся в контакте с Госдепартаментом США.

Издание отмечает, что переговоры осложняются тем, что американцы находятся в так называемом «ДНР», не признанной США.

Напомним, что два ветерана вооруженных сил США, взятые в плен на Украине, Александер Дрюке и Энди Тай Хьюн, удерживаются сепаратистами в Донецке. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что российские власти не могут гарантировать, что американских военных не приговорят к смертной казни.