Зеленский: ситуация на Донбассе не становится легче

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения заявил, что ситуация на Донбассе не становится легче.

«Ситуация на Донбассе не становится легче, а потери – меньше. Надо об этом помнить. Надо видеть это, обращать внимание», - подчеркнул он.

Украинский президент также напомнил, что российские обстрелы некоторых украинских городов не прекращаются ни одного дня.

«Сегодня были очередные удары по Николаеву – ракетами, артиллерией. Россияне снова били по Харькову и области – Старый Салтов, Золочев, Байрак. Есть жертвы – раненые и убитые», - отметил Зеленский.