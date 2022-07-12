Отметим, что сухопутные границы Азербайджана с соседними странами закрыты из-за пандемии коронавируса еще с начала 2020 года. Однако границы Нахчывана с Турцией и Ираном это решение не коснулось. Тем не менее, несколько дней назад было официально объявлено, что погранпереходы закрыты и на этих участках государственной границы Азербайджана.

Пограничный переход Дилуджу между Нахчываном и Турцией закрыт для взаимных поездок с 10 июля. Турецкие источники сообщают, что Анкару об этом официально проинформировали соответствующие структуры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, отметившие, что пункт пропуска закрыт в рамках комплексных мер по предотвращению распространения эпидемии COVID-19.

Следует также учесть, что ограничение, связанные с перенесением границы, действуют с 10 июля и с турецкой стороны, вследствие чего граждане Турции не смогут проехать в Нахчыван через погранично-таможенный пункт Дилуджу.

В то же время, согласно правилам, установленным властями Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, погранично-таможенный пункт Дилуджу можно будет пересекать следующей категории лиц:

- турецким и азербайджанским студентам, обучающимся в Нахчыванской Автономной Республике и в Турции;

- предпринимателям при наличии убедительных причин, требующих безотлагательного выезда за границу;

- жителям Нахчывана, желающим проехать из Турции в Нахчыван на личном автотранспорте;

- гражданам Турции и третьих стран, желающие проехать из Нахчывана в Турцию;

- гражданам Турции, состоящим в официальном браке с жителями Нахчывана;

- жители Нахчывана и гражданам Турции, желающим пройти лечение в Турции или Нахчыване – (при предъявлении соответствующих документов).

Сообщается также, что никаких ограничений для желающих путешествовать в обоих направлениях воздушным транспортом не предусмотрено.