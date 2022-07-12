ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 завершится нескоро.

«Пандемия еще далека от завершения», - цитирует его «Интерфакс».

В европейском подразделении ВОЗ в свою очередь призвали страны предоставлять вторую бустерную дозу «людям от пяти лет и старше с уверенно ослабленным и сильно ослабленным иммунитетом, а также их близким».

Там также отметили, что странам нужно рассмотреть возможность предложения второй бустерной дозы таким группам, как пожилые люди, сотрудники медучреждений и беременные женщины.