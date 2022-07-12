Президент Шри-Ланки убежал на Мальдивы

Уходящий в отставку президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну на фоне массовых акций протеста. Об этом сообщает France Press Agency.

По данным агентства, Раджапакса, его жена и телохранитель вылетели из страны – они были среди четырех пассажиров на борту самолета Ан-32, который направился на Мальдивы.

Напомним, что ранее президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса обязался уйти в отставку на фоне массовых протестов в стране. Временным главой государства станет спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.