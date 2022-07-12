Отдел информации 01:42

Глава судебной власти Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджей призвал принять решительные меры в отношении групп, выступающих против обязательного ношения женщинами хиджаба, обвинив врагов ислама «в пропаганде безнравственности». «Сегодня некоторые заклятые враги Ирана и нашего религиозного народа стремятся пропагандировать безнравственность и непристойность в обществе. Решение этого вопроса требует тщательной работы, поэтому все ответственные органы власти должны уделять больше внимания этому вопросу и пытаться обнаружить врагов, пропагандирующих непристойность и безнравственность в обществе». Об этом он сказал в интервью информационному агентству Fars. Заявления главы судебной власти Ирана совпали с продолжающейся акцией протестов женщин и активистов, выступающих против обязательного ношения хиджаба в стране в рамках ужесточения соблюдения «исламского дресс-кода» в общественных местах.

В течение нескольких дней в Иране в знак гражданского неповиновения хэштег #No2Hijab широко распространился в социальных сетях. Видео женщин, снимающих хиджаб, когда они идут по улицам и сопротивляются полиции нравов, заполонили интернет. В свою очередь, иранские правозащитники призвали женщин публично снять чадру в «Национальный день хиджаба и целомудрия», рискуя быть арестованными за нарушение исламского дресс-кода. «Проблема ношения хиджаба» была также затронута в ходе выступления аятоллы Ахмада Хатами в столичной пятничной молитвенной проповеди. Иранские активисты утверждают, что религиозные деятели в последнее время усилили контроль над соблюдением ношения хиджаба в общественных местах.

В правительственных СМИ Ирана протестующие названы «агентами Запада» и «врагами ислама», а информационное агентство Fars сообщило об аресте 11 июля ряда «участников беспорядков», которые якобы получали помощь и финансирование из «западных источников». Также 11 июля некоторые СМИ сообщили об аресте Нахид Ширпише, матери Поуи Бахтиари, которая была застрелена иранскими силами безопасности во время протестов 2019 года. В рамках этих протестов в Иране также задержаны известный активист Мостафа Таджзаде и несколько кинематографистов, среди которых известный режиссер Джафар Панахи.