Бразилия: запасов дизеля осталось на 50 дней

«У Бразилии достаточно дизельного топлива для снабжения страны в течение 50 дней без необходимости импорта». Об этом заявил министр энергетики Бразилии Адольфо Саксида.

Он отметил, что министерство очень внимательно относится к вопросу дизельного топлива, и до вчерашнего дня у Бразилии было запаса на 50 дней.

«Если бы в мире что-то случилось и нефть больше нельзя было бы импортировать, у Бразилии все еще было бы 50 дней дизельного топлива без необходимости его импорта», – цитирует Саксиду РБК-Украина.

Сообщается, что стоимость дизельного топлива и бензина в Бразилии увеличилась за 2021 год более чем на 46%. В марте 2022 года государственная топливная компания повысила отпускные цены на свою продукцию из-за резкого увеличения стоимости углеводородов на мировом рынке еще на 25%, дефицит дизельного топлива в Бразилии сохраняется уже несколько месяцев.