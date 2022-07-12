Twitter подал в суд на Илона Маска

Компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, обратилась в суд с целью заставить миллиардера Илона Маска завершить сделку по покупке компании, передает ТАСС.

Судебный иск был подан адвокатами компании в суд штата Делавэр, который в будущем должен определить, имел ли Илон Маск право заявлять в одностороннем порядке о расторжении соглашения о слиянии с Twitter из-за того, что руководство соцсети не предоставило ему необходимой информации по доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки, или на него до сих пор распространяются обязательства по приобретению компании.

Ранее американский предприниматель, основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск сообщил Twitter о своем решении расторгнуть сделку по покупке социальной сети. Теперь Маск может заплатить Twitter $1 млрд неустойки.