Разгромная победа со счетом 5:1 « Карабах а» над «Лехом» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов стала для Польши холодным душем. После домашнего успеха (1:0) там имели все основания верить в итоговую победу своего чемпиона. Но все сложилось иначе…

«Позор «Леха» в Баку, - пишет Sportowy.pl . – Команда разгромлена. Несмотря на самый быстрый гол в истории «Леха» в еврокубках, подопечным Джона ван ден Брома не удалось выйти в следующий этап Лиги чемпионов».

Польские СМИ, описывая то, что произошло во вторник вечером в Баку, используют такие слова и словосочетания, как «кошмар», «позор», «бич для польских клубов», «болезненный урок», «изгои», «мальчики для битья» и другие.

«Лех» не снял проклятие. «Карабах» - бич для польских клубов, - констатирует Onet Sport. – Азербайджанская команда участвовала в четырех противостояниях с польскими клубами и всегда проходила дальше. В 2020 году «Карабах» выбил варшавскую «Легию» из еврокубков, выиграв у нее со счетом 3:0 в раунде плей-офф Лиги Европы. В 2013 году азербайджанская команда по сумме двух встреч обыграла в квалификации Лиги Европы «Пяст» - 4:3. А в 2010 году произошла величайшая сенсация. «Карабах», который на тот момент вообще никому не был известен, обыграл краковскую «Вислу» со счетом 4:2».

У «Карабаха» явно есть «патент» на польские команды. Хотя «Лех» в первом матче одержал победу над «Карабахом», чего не удавалось «Висле», «Пясту» и «Легии», в итоге он получил от чемпиона Азербайджана очень болезненный футбольный урок».

«Должно было быть красиво, а получилось как всегда, - негодует сайт Pilkanozna.pl. - Трудно подобрать слова, чтобы описать то, что произошло в Баку. «Карабах» свергнул «Лех» и заслуженно завоевал путевку в следующий отборочный раунд Лиги чемпионов. Болезненное поражение «Леха» также показало положение польского футбола на фоне Европы, где он играет роль изгоя и мальчика для битья.

Само выбывание «Леха» нельзя назвать неожиданностью. С самого начала «Карабах» как завсегдатай группового этапа еврокубков был на бумаге фаворитом. Первый матч вселил надежду в сердца болельщиков и казалось, что «железнодорожники» примут бой в раскаленном Баку. Но чемпион Польши пал невообразимым образом и потерпел ужасный позор».