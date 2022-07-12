«Пройти вакцинацию от России»: президент Литвы призывает Запад разорвать связи с Москвой

«Думаю, мы многое сделали, чтобы Литва была более устойчивой к энергетическому и экономическому шантажу России. И сегодня, когда я смотрю на некоторые другие страны Западной Европы, я вижу большой путь, который Литва прошла несколько больше времени», - сказал Науседа в интервью Литовской телерадиокомпании (LRT).

По словам президента Науседы, политика Литвы в отношении России была эффективнее, чем у многих других европейских стран, поскольку в Вильнюсе не испытывали иллюзий по отношению к Москве, это подтверждает ситуация с поставками газа.

«И поэтому сейчас, когда, скажем, в Германии думают, что делать в предстоящее холодное время года, нужно ли будет нормировать электроэнергию или другие энергоресурсы, мы ясно видим, что Литва не только заявила, но и фактически разорвала всякие энергетические связи с Россией и отказывается покупать и газ, и нефть, и электроэнергию», - приводит РБК слова литовского президента.

По мнению президента Литвы, реалистичная политика (realpolitik) стала «большой головной болью» для ряда стран Запада, что доказывает верное направление пути Вильнюса. «Можно увидеть, что политика, которая не питала никаких иллюзий относительно России, сработала гораздо лучше, чем так называемая realpolitik, которая теперь является головной болью некоторых западных государств. Я понимаю их положение, но это еще раз подтверждает, что Литва пошла по правильному пути. И чем быстрее другие западноевропейские страны изберут этот же путь, тем лучше и легче будет для всех», - заявил он.

По его словам, сейчас Европе следует «пройти вакцинацию от России» на долгий срок, чтобы больше не нашлось политиков, которые бы через полтора года призвали укрепить с Москвой связи. Он подчеркнул: «чрезвычайно опасно следовать этим иллюзиям, как горько учила нас история так много раз».

Прежде в других странах Европы с сомнением относились к действиям Литвы, однако после того, как «угрозы материализовались», с Вильнюсом связываются лидеры европейских стран, продолжил Науседа. Уже несколько из них признали: «вы были правы и ваше определение и оценка ситуации были самыми точными и реалистичными», заявил литовский президент.

Литва стала первым государством Евросоюза, отказавшимся в апреле от поставок российского газа, напоминает РБК. В литовском Минэнергетики назвали это решение «поворотным моментом». Литва полностью обеспечивает себя газом через СПГ-терминал в Клайпеде, сказали в министерстве. В 2017 году через этот терминал Литва первой в Евросоюзе получила американский СПГ. Российский СПГ через порт Клайпеды Литва перестала принимать в начале марта. В конце мая Литва также прекратила получать электричество из России.