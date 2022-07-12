Американский Институт изучения войны о неудачных атаках россиян в Украине

Войска РФ в последние дни предприняли попытки наступления к северу от города Славянска, к востоку от Северска в Донецкой области и к северу от Харькова. Благодаря слаженной работе Вооруженных сил Украины попытки россиян продвинуться вперед на всех направлениях были провалены, следует из сводки американского Института изучения войны (ISW).

По его данным, кроме того силы РФ, вероятно, совершили атаку под ложным флагом на Запорожскую АЭС в захваченном россиянами Энергодаре Запорожской области.

По мнению экспертов, российские подразделения пока остаются на оперативной паузе, продолжая перегруппировку сил, также часть войск отведена на отдых, переоборудование и восстановление.

Регулярные обстрелы критических районов на востоке Украины аналитики ISW объясняют тем, что россияне пытаются создать условия для будущих наземных наступательных действий, а также производят ограниченные атаки.