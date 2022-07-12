В Германии назвали сроки отказа от российских угля и нефти

Германия полностью откажется от закупок российского угля 1 августа и остановит все поставки нефти из РФ 31 декабря. Об этом со ссылкой на заявление заместителя министра финансов страны Йорга Кукиса на Сиднейском энергетическом форуме 13 июля пишет Reuters.

«Каждый, кто знаком с историей нефтепровода «Дружба», который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, [знает, что] избавиться от этой зависимости – дело нетривиальное, но это именно то, чего мы добьемся через несколько месяцев», – передает ТАСС его слова.

Кукис также отметил, что теперь ключевой и весьма сложной задачей для его страны на будущее будет поиск решений для отказа от российского газа. Для этого, по его словам, Германия быстро развивает терминалы для приема СПГ.

При этом Кукис признал, что «США и Катар могут вместе поставить в Европу около 30 млрд кубометров газа в виде СПГ», что пока недостаточно для замены газа из России.