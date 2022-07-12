Евросоюз и Россия договорились?

Европейский союз (ЕС) и Россия договорились о транзите грузов в Калининград. Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России, сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленных источников с российской стороны.

Согласно данным источников, в начале июля Брюссель представил Москве черновик документа, чтобы разрешить транзит в Калининградскую область. Нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами России, то есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков, говорится в документе.

Речь идет как о железнодорожном, так и об автомобильном транзите, поясняет издание. Собеседник «Известия» подчеркнул, что уже «‎несколько недель идет согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом», сейчас вопрос на рассмотрении у литовской стороны. По словам другого высокопоставленного источника газеты, прописать калининградские исключения планируется отдельным пунктом в седьмом пакете санкций против России, который Евросоюз собирается принять в июле. То есть это не будут пояснения или поправки к действующему пакету, вступившему в силу 17 июня, это будет отдельно указано, чтобы было легче согласовать исключения на голосовании.

При этом издание также отмечает, что пока со стороны ЕС или Литвы каких-либо сигналов о готовности снять санкции с транзита товаров в Калининградскую область не было. Более того, 11 июля вступил в силу запрет на ввоз бетона, древесины и спирта.