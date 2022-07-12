Цены на нефть в мире могут оставаться на высоком уровне в течение нескольких месяцев, если не лет, пишет Bloomberg.

По оценке издания, цены будут расти, несмотря на то, что 6 июля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2022 года на лондонской бирже ICE находилась ниже $99 за баррель впервые с 19 апреля 2022 года. Агентство считает, что мир все равно добывает меньше нефти. По его оценкам, основная динамика спроса и предложения на нефть свидетельствует о длительном периоде - месяцах, если не годах - более высоких цен.

Вместе с тем издание отмечает, что спрос на нефть растет по мере того, как мир оправляется от пандемии, однако ситуация на мировом рынке имеет огромное влияние на политику и экономику: рост цен на бензин привел к увеличению инфляции США и к протестам в разных странах. Свою роль в кризисной ситуации сыграла война России против Украины. Bloomberg полагает, что перспективы роста добычи нефти за пределами России "туманны", а страны ОПЕК столкнулись с трудностями при реализации своего плана по добыче.