Потери России в войне в Украине растут

За минувшие сутки российская армия потеряла в Украине еще 100 своих военных погибшими. Всего уже уничтожено около 37 570 россиян. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 37570 (+100) человек ликвидировано,
  • танков - 1649 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин - 3832 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 839 (+1) ед,
  • РСЗО - 247 (+0) ед,
  • средства ПВО - 109 (+0) ед,
  • самолетов - 217 (+0) ед,
  • вертолетов - 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 678 (+2),
  • крылатые ракеты - 155 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2704 (+5) ед,
  • специальная техника - 67 (+1).

По данным Генштаба, наибольшие потери РФ понесла на Николаевском направлении.