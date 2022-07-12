Потери России в войне в Украине растут
За минувшие сутки российская армия потеряла в Украине еще 100 своих военных погибшими. Всего уже уничтожено около 37 570 россиян. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 37570 (+100) человек ликвидировано,
- танков - 1649 (+0) ед,
- боевых бронированных машин - 3832 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 839 (+1) ед,
- РСЗО - 247 (+0) ед,
- средства ПВО - 109 (+0) ед,
- самолетов - 217 (+0) ед,
- вертолетов - 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 678 (+2),
- крылатые ракеты - 155 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2704 (+5) ед,
- специальная техника - 67 (+1).
По данным Генштаба, наибольшие потери РФ понесла на Николаевском направлении.