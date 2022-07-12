Россия и Иран отказались от доллара во взаимной торговле

Москва и Тегеран договорились не использовать американскую валюту во взаимных расчетах, сообщило агентство IRNA со ссылкой на официальные источники.

Главы центробанков Ирана и России заявили, что теперь расчеты между странами будут осуществляться в национальной валюте – риал и рубль. Об этом сообщил председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадреза Пур-Эбрахими.

«Мы вместе с главой Центробанка Ирана в ходе своего недавнего визита в Москву встретились с главой Центрального банка, министром экономики, заместителем председателя правительства и председателем российской части российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александром Новаком и заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком», - отметил он, заявив о стратегическом сотрудничестве двух стран в условиях санкционного давления со стороны западных стран и Соединенных Штатов.

Пур-Эбрахими также сообщил, что объем торговли Ирана и России превысил $4 млрд за последние 9 месяцев. Экономисты ожидают дальнейшего увеличения объема торговли минимум на 50%. Учитывая санкции, наложенные США и Европой на Россию, Исламская Республика может разумно заменить западных производителей на российском рынке.