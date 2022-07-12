Северная Корея выстрелила из РСЗО из-за США

На этой неделе Северная Корея произвела один артиллерийский выстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Желтого моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в Минобороны. Южнокорейские военные обнаружили след от выстрела утром 11 июля.

Источник агентства не привел подробностей инцидента и не пояснил, откуда был произведен выстрел, но он отметил, что это произошло после того, как США перебросили шесть истребителей-невидимок F-35 в Южную Корею. Истребители прибыли на Корейский полуостров 5 июля и должны пробыть там до 15 июля.

10 июля КНДР произвела два артиллерийских выстрела в сторону Желтого моря. Военные Южной Кореи тогда обнаружили два следа от запусков. В июне США и Южная Корея ответили на продолжающиеся пуски снарядов со стороны КНДР, выпустив 8 баллистических ракет в сторону Японского моря.