Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана едет в Азербайджан
Представитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани 15 июля посетит Азербайджан.
IRNA пишет, что визит состоится по приглашению секретаря Совета безопасности Азербайджана Рамиля Усубова.
Отмечается, что в рамках визита Али Шамхани проведет встречи с Рамилем Усубовым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Будут обсуждены двусторонние отношения, последние события в регионе и мире.