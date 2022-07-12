Киев: мы в двух шагах от сделки с Россией

Украина в двух шагах от сделки с Россией по экспорту украинского зерна на международный рынок. Необходимо еще решить проблемы безопасности, связанные с позицией России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию El Pais.

«Мы находимся на финальной стадии, и теперь все зависит от России. Если они действительно этого хотят, экспорт зерна начнется в ближайшее время. Если они используют его для продолжения своих голодных игр, они будут продолжать настаивать на важности переговоров», - подчеркнул министр.

Кулеба заверил, что Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок.