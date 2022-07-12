Из-за антироссийских санкций в эстонском порту застряли опасные минеральные удобрения

Из-за антироссийских санкций в порту Мууга в северной части Эстонии застряли 80 000 тонн удобрений, 12 000 из которых - взрывоопасный нитрат аммония, передает издание Postimees.

Как отмечает издание, под санкциями находятся как владелец терминала в Мууга - компания DBT, так и владелец удобрений - российская химическая компания "Акрон". Две недели назад представители Министерства экономики, Министерства финансов и ответственных ведомств обсудили тему застрявших в Мууга удобрений, но решения касательно того, как вывезти груз из порта, до сих пор нет.

Поскольку DBT и "Акрон" находятся под санкциями, то их деятельность ограничена как в Эстонии, так и в других странах Европы, и нет никаких оснований полагать, что из-за застрявших в Эстонии нескольких десятков тонн удобрений кто-то будет пересматривать введенные санкции против России, пишет издание.