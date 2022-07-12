Россиянин сдал в полицию жену: критиковала «спецоперацию» в Украине

Житель поселка Горки-10 Одинцовского городского округа Московской области написал в полицию заявление на свою жену.

«Московский комсомолец» пишет, что поводом для этого стали разногласия между супругами из-за так называемой «спецоперации» в Украине.

Издание отмечает, что 37-летний россиянин попросил принять меры к своей супруге. Он заявил, что женщина выражает антироссийские настроения, связанные с проведением «спецоперации», и настраивает против правительства общего ребенка. Ведется разбирательство.