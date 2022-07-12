Российские экспортеры будут поставлять газ в Болгарию через Грузию

Российские экспортеры начнут поставки сжиженного углеводородного газа (LPG) в Болгарию через грузинский черноморский порт Поти в июле, сообщает Reuters на основе данных трейдеров и аналитической компании Refinitiv Eikon.

Как пишет издание, традиционные экспортные маршруты остаются закрытыми, и поставщики вынуждены искать новые маршруты. Россия прекратила поставки сжиженного газа в Украину 24 февраля после начала «спецоперации». Москва также остановила железнодорожный транзит LPG в Румынию, Венгрию и Молдову через Украину.

По данным Refinitiv Eikon, в этом месяце около 3 тыс. тонн сжиженного газа из Сургута будут транспортированы по железной дороге в Поти, а затем по морю в болгарскую Варну. Издание уточняет, что газ из Сургута поставляют «Газпром» и «Сургутнефтегаз». «Рассматриваются поставки LPG через Поти из-за ограниченных возможностей продаж по другим основным экспортным маршрутам», - сообщил агентству источник.