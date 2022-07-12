Российские экспортеры будут поставлять газ в Болгарию через Грузию
Российские экспортеры начнут поставки сжиженного углеводородного газа (LPG) в Болгарию через грузинский черноморский порт Поти в июле, сообщает Reuters на основе данных трейдеров и аналитической компании Refinitiv Eikon.
Как пишет издание, традиционные экспортные маршруты остаются закрытыми, и поставщики вынуждены искать новые маршруты. Россия прекратила поставки сжиженного газа в Украину 24 февраля после начала «спецоперации». Москва также остановила железнодорожный транзит LPG в Румынию, Венгрию и Молдову через Украину.
По данным Refinitiv Eikon, в этом месяце около 3 тыс. тонн сжиженного газа из Сургута будут транспортированы по железной дороге в Поти, а затем по морю в болгарскую Варну. Издание уточняет, что газ из Сургута поставляют «Газпром» и «Сургутнефтегаз». «Рассматриваются поставки LPG через Поти из-за ограниченных возможностей продаж по другим основным экспортным маршрутам», - сообщил агентству источник.
Железнодорожные перевозки газа из Сургута через грузинский Поти в Болгарию примерно на 50% дороже, чем поставки в ЕС через Украину. Согласно оценкам трейдеров, железнодорожный транзит из Сургута в Поти обходится примерно в $260-280 за тонну, а паромное сообщение между Поти и Варной - в $130-150 за тонну.
Однако трейдеры отмечают, что поставки по этому маршруту по-прежнему выглядят прибыльными по сравнению с продажами на внутреннем рынке из-за падения цен на сжиженный газ в России. По данным Refinitiv Eikon, ограниченные экспортные возможности привели почти к двукратному снижению российских поставок LPG за рубеж - до 250 тысяч тонн в мае с примерно 370 тысяч тонн в месяц в начале 2022 года.