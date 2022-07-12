Наша команда по аэродэнсу сначала успешно прошла квалификацию, заняв 4-е место и опередив Италию и Португалию, а затем в финале завоевала бронзовые медали. Мы уступили Венгрии и Румынии, оставив позади Финляндию. Состав сборной Азербайджана: Айхан Ахмедли, Рауф Гаджиев, Нигяр Мир Джалаллы, Назрин Мустафаева, Медина Мустафаева, Сенан Махмудлу, Хадиджа Гулиева, Владимир Долматов.

Азербайджан завоевал свою первую медаль на Всемирных играх, которые проходят в американском Бирмингеме.

Сегодня в спортивной аэробике Азербайджан поборется за медали в групповых соревнованиях, где нашу страну представят Владимир Долматов, Медина Мустафаева, Хадиджа Гулиева, Имран Имранов и Хошгедем Гулиева.

В соревнованиях по художественной гимнастике Зохра Агамирова пробилась в финал с обручем и заняла там 5-е место. Сегодня она выступит с булавами и лентой.

Сегодня ночью по бакинскому времени в борьбу вступит и единственный кикбоксер из Азербайджана Бахрам Раджабзаде. В четвертьфинале весовой категории свыше 91 кг он встретится с Эриком Андерсом из США.

Напомним, ранее в Бирмингеме выступили наши каратисты. Они остались без медалей. Призер Олимпиады в Токио, чемпионка мира Ирина Зарецкая (68 кг) уступила в поединке за бронзу. Асиман Гурбанлы (свыше 84 кг) и Роман Гейдаров (ката) не смогли преодолеть групповой раунд.

Всего в Бирмингеме разыгрываются медали в 30 видах спорта. Всемирные игры проводятся с 1981 года. Первые соревнования прошли в Санта-Кларе (США). В последующие годы Игры принимали Лондон (Великобритания), Карлсруэ (Германия), Гаага (Нидерланды), Лахти (Финляндия), Акита (Япония), Дуйсбург (Германия), Гаосюн (Тайвань), Кали (Колумбия) и Вроцлав (Польша).

Азербайджан за всю историю Всемирных игр завоевал шесть медалей – два золота, два серебра и две бронзы.

Соревнования обычно проводятся каждые четыре года – на следующий год после летней Олимпиады. Изначально Всемирные игры задумывались как выставка для видов спорта, не входящих в олимпийскую программу. Однако в США разыгрываются медали и в некоторых олимпийских видах.