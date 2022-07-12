В Европе прекратили проект с «Роскосмосом»

Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает сотрудничество с «Роскосмосом» по проекту ExoMars, заявил генеральный директор организации Йозеф Ашбахер.

«Обстоятельства, которые привели к этому, - конфликт в Украине и принятые в этой связи санкции», - цитирует его «Голос Америки».

В ответ гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал поручить российскому экипажу Международной космической станции также прекратить работу с ЕКА. В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что Россия может сама реализовать свою часть проекта ExoMars или привлечь к этому партнеров из «дружественных» стран.

«Роскосмос» договорился об участии в европейском проекте ExoMars в 2012 году.