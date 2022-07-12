Спецоперация украинского спецназа в Херсонской области

Украинский спецназ побывал в глубоком тылу россиян в Херсонской области, где обнаружил и освободил пленных и заложников, кроме того, по пути ликвидировал несколько российских военных. Видео опубликовали на Facebook-странице Главного управления разведки Минобороны Украины.

"В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобождены пять граждан Украины, которые находились в плену", - цитирует Корреспондент.net сообщение украинской разведки.

В ГУР уточнили, что среди освобожденных пленных есть украинский военный, бывший сотрудник полиции и трое гражданских лиц.