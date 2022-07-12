Наследникам султана не удалось прибрать к рукам миллиардные активы в Азербайджане

«Petronas желает разъяснить, что эти дочерние компании, Petronas Azerbaijan и PETRONAS South Caucasus, ранее продали все свои активы в Азербайджане, и доходы от реализации были должным образом репатриированы», - добавили в компании.

«Мы подтверждаем, что две наши дочерние компании, упомянутые в отчете, получили «Saisie-arret» (уведомление об аресте) 11 июля 2022 года», - говорится в заявлении.

Государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas подтвердила факт ареста имущества в Люксембурге двух своих дочерних компаний, управляющих газовыми активами в Азербайджане, стоимостью 2 миллиарда долларов. Судебные приставы опечатали офисы этих компаний. Однако еще до ареста «дочки» Petronas продали свою долю в проекте разработки месторождения «Шах-Дениз» в азербайджанском секторе Каспия. Вырученные от продажи средства были репатриированы.

Компания считает предпринятые против нее действия «необоснованными» и заявила, что будет отстаивать свою правовую позицию по этому вопросу.

Petronas владела 15,5 процента акций газового проекта «Шах-Дениз» в Азербайджане. В феврале она продала 9,99 процента своих акций российской «Лукойл» примерно за 1,45 млрд долларов США. Неясно, когда именно Petronas продала оставшиеся 5,51 процента акций.

Ранее во вторник Financial Times (FT) сообщила, что две дочерние компании были «захвачены наследниками» покойного малазийского султана Сулу в связи с судебным спором на сумму 15 миллиардов долларов США на основе соглашения, подписанного 144 года назад. Этот шаг был частью юридических усилий «наследников» Сулу по получению компенсации за землю в Сабахе, которую, по их словам, их предок сдал в аренду британской торговой компании в 1878 году - до открытия огромных запасов природных ресурсов на этой территории.

Petronas была втянута в этот спор, поскольку Малайзия не признает решение арбитражного суда во Франции. Тот в марте постановил, что Малайзия должна выплатить потомкам 14,9 миллиарда долларов.

Малайзийская пресса пишет, что в мае этого года министр иностранных дел Датука Сери Сайфуддин Абдулла направил дипломатическую ноту в 168 государств, предупредив о возможных односторонних юридических претензиях со стороны наследников султана Сулу. В этой ноте требовалось, чтобы страны, взявшие на себя обязательство исполнять решения иностранных арбитражных судов на основании Нью-Йоркской конвенции, заранее уведомили Малайзию об иске наследников султана.

Этот странный судебный процесс основан на соглашении, подписанном в 1878 году между султаном Мухаммадом Джамалом аль-Аламом (султаном Сулу) и британскими баронами де Овербеком и Альфредом Дентом. По этому соглашению султан уступал право суверенитета над территориями, расположенными в штате Сабах, англичанам на неограниченный срок.

Согласно решению французского арбитражного суда, вынесенному в марте этого года, в случае отказа со стороны малайзийского государства выплатить истцам 14,9 миллиарда долларов к указанной сумме будут ежегодно начисляться 10 процентов.

Несмотря на то, что активы, арестованные в Люксембурге на основании этого судебного решения, являются «пустыми», правительство Малайзии обеспокоено возможным арестом государственных активов в других странах. Агентство Mara при федеральном Министерстве сельского развития страны заявило, что внимательно следит за ситуацией.

Председатель Mara Датук Сери Азиза Мохд Дун сообщила, что агентство попросит своего юриста следить за развитием событий. Должностным лицам и представителям за пределами страны будет поручено следить за своими активами в зарубежных странах.

«Да, у Mara тоже есть активы за пределами страны. Мы только что узнали об этом (захват активов дочерних компаний Petronas). Тем не менее мы позаботимся о том, чтобы наши сотрудники, наши представители за пределами страны присматривали за нашими активами», - отмечается в заявлении.