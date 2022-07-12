Ближний Восток не сможет покрыть потребности США в нефти

Президент США Джо Байден может добиваться увеличения добычи нефти в ходе своей начинающейся в среду поездки по Ближнему Востоку, однако свободных мощностей для такого рывка слишком мало, пишет эмиратская газета The National, отмечая, что Байден отправляется в ближневосточное турне на фоне быстро растущих цен на бензоколонках в США и самого высокого за последние 40 лет уровня инфляции.

Ранее Байден утверждал, что цель поездки не состоит в наращивании давления на Саудовскую Аравию ради увеличения производства нефти, отмечает газета. Однако по мере приближения поездки его тон менялся, и несомненно в его ходе можно ожидать дипломатических усилий с целью насколько возможно склонить нефтедобывающие страны Персидского залива к наращиванию производства для снятия напряженность с поставками.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил относительно возможности наращивания добычи нефти странами Ближнего Востока, что "мы считаем, что есть возможность для дальнейших шагов".