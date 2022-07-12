Ближний Восток не сможет покрыть потребности США в нефти
Президент США Джо Байден может добиваться увеличения добычи нефти в ходе своей начинающейся в среду поездки по Ближнему Востоку, однако свободных мощностей для такого рывка слишком мало, пишет эмиратская газета The National, отмечая, что Байден отправляется в ближневосточное турне на фоне быстро растущих цен на бензоколонках в США и самого высокого за последние 40 лет уровня инфляции.
Ранее Байден утверждал, что цель поездки не состоит в наращивании давления на Саудовскую Аравию ради увеличения производства нефти, отмечает газета. Однако по мере приближения поездки его тон менялся, и несомненно в его ходе можно ожидать дипломатических усилий с целью насколько возможно склонить нефтедобывающие страны Персидского залива к наращиванию производства для снятия напряженность с поставками.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил относительно возможности наращивания добычи нефти странами Ближнего Востока, что "мы считаем, что есть возможность для дальнейших шагов".
Как отмечает газета, нефтедобывающие страны Персидского залива располагают слишком скромными свободными мощностями. "Они будут очень тщательно подходить к тому, как использовать оставшиеся незадействованными мощности. Я не думаю, что они хотят использовать все свои свободные мощности ради стратегического перезапуска [отношений] с США", - цитирует газета главного аналитика канадского банка RBC Capital markets Хелиму Крофт.
Газета указывает, что ОПЕК+ заявило о намерении продолжать до конца нынешнего года скоординированную политику, что уже позволило ему успешно пройти один из самых бурных этапов в развитии рынков углеводородов. В этом году страны ОПЕК+ уже отстают на 2,6 млн баррелей в сутки от намеченного среднего уровня добычи нефти, поскольку многие участники сократили производственные возможности. По мнению министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Султана бен Ахмеда аль-Джабера, во многом сказывается недостаток инвестиций в добычу нефти и газа в мире - $341 млрд в 2021 году вместо требуемых в среднем $600 млрд в год. Саудовская Аравия и ОАЭ в сумме располагают незадействованными мощностями по суточной добыче в 2 млн баррелей, но их темпы производства уже близки к максимально допустимым для продолжения устойчивой добычи.