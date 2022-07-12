В Армении ищут строителя альтернативной дороги через Лачинский коридор

В Армении готовятся объявить тендер на строительство армянского участка альтернативной дороги через Лачинский коридор. Как сообщает газета «Грапарак», тендер на строительство будет объявлен в августе.

Компания, которая выиграет тендер, будет строить 8 километров дороги.

«Азербайджанская сторона ранее предлагала построить армянский участок на свои средства, но премьер-министр Никол Пашинян отказался, чтобы не провоцировать протесты в Армении», - говорится в сообщении.