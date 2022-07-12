Минздрав: в Азербайджане все еще нет оспы обезьян

«В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения вирусом обезьяньей оспы». Об этом haqqin.az сообщили в Минздраве Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в настоящее время ситуация в стране стабильная, а эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

Было отмечено, что, поскольку факт заражения не был зарегистрирован, диагностические тесты не были использованы.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала Азербайджану 3000 диагностических тестов.