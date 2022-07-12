Отметим, что Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана близко к завершению строительства 32-километрового участка новой дороги, проходящего по территории Азербайджана. Эта дорога строится в обход города Лачин и проходит через села Кичик Галадереси и Беюк Галадереси Ходжалинского административного района, а затем соединится с дорогой Шуша-Ханкенди.

Правительство Армении готовится объявить тендер на строительство 8-километрового участка новой дороги – альтернативы Лачинскому коридору, проходящей через село Корнидзор (Гафанский район). По сообщению газеты «Грапарак», тендер будет объявлен в августе.

Армения еще не приступила к строительству своего участка дороги. Несколько дней назад об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян. Однако он не упомянул о сроках строительства.

Согласно трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года, в течение 3 лет должна быть построена новая дорога в обход города Лачин, а сам административный центр – возвращен под контроль Азербайджана. После того, как Пашинян подтвердил намерение о готовности исполнить упомянутый пункт соглашения, в Ереване началась активизация реваншистских сил.

Газета утверждает, что азербайджанская сторона хотела взять на себя строительство армянского участка новой дороги в обход города Лачин, но Пашинян не поддержал эту инициативу, дабы не спровоцировать протесты в Армении. То есть азербайджанская сторона пытается как можно быстрее освободить город Лачин, находящийся под контролем российских миротворцев, и с этой целью ускоряет строительные работы. Что подтверждает армянское население, проживающее в районах вдоль коридора. Армянская сторона пытается максимально задержать строительство проходящего по ее территории участка дороги.

В настоящее время в городе Лачин проживает 50 незаконно переселенных армянских семей. В будущем правительство Армении планирует их переселение в села Кичик Галадереси и Беюк Галадереси. В то же время остается под вопросом судьба армян, незаконно проживающих в селе Забух Лачинского района.