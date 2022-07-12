Бакинский суд оправдал обвиняемого в мошенничестве полицейского

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное расследование по уголовному делу бывшего сотрудника полиции Эльвина Гашимли, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Haqqin.az сообщает, что на судебном заседании под председательством судьи Азада Меджидова в отношении Э.Гашимли был вынесен оправдательный приговор. Суд решил, что обвинение в совершении мошенничества в отношении признанного пострадавшим Мохкема Самедова не доказано.

Следственным органом Эльвину Гашимли было предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество) Уголовного кодекса. В отношении него было возбуждено уголовное дело на основании жалобы М.Самедова. В своей жалобе Самедов отметил, что Гашимли задолжал ему полтора миллиона долларов.

Отметим, что Эльвин Гашимли работал в отделе уголовного розыска Хатаинского районного управления полиции.