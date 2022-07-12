В свою очередь, Гафарова выразила надежду на то, что ее визит послужит еще большему укреплению и расширению межгосударственных и межпарламентских связей.

В ходе визита в Великобританию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты общин британского парламента сэром Линдси Хойлом. Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, на встрече Хойл отметил, что за 30 лет дипломатических отношений между Баку и Лондоном было налажено успешное сотрудничество, и Британия заинтересована в дальнейшем углублении взаимоотношений. Важно, чтобы сотрудничество между нашими законодательными ассамблеями развивалось дальше, сказал он.

Наши дружественные государства также являются партнерами, чье политическое, экономическое, гуманитарное и иное взаимодействие динамично развивалось все тридцать лет со времени установления дипломатических отношений. Исключительную роль в этом сыграли взаимные визиты высокого уровня и проведенные переговоры. В этой связи спикер упомянула посещение Великобритании президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, что стало показателем высокого уровня политических взаимоотношений.

По ее словам, экономические связи составляют основной компонент двусторонних отношений. Кроме того, Великобритания является основным торговым партнером Азербайджана. В Азербайджане зарегистрированы почти 600 британских компаний, что говорит в пользу диверсификации нашего экономического взаимодействия, сказала она.

На встрече также был отмечен высокий статус взаимодействия в энергетической области, в связи с чем Гафарова охарактеризовала компанию bp как надежного партнера Азербайджана в сфере нефтегазодобычи. Баку неизменно ощущал британскую поддержку и при претворении в жизнь проекта Южного газового коридора. В то же время идет активное сотрудничество в области возобновляемой энергии.

Она отметила также, что межпарламентские связи составляют самую значительную составляющую двусторонних и многосторонних межгосударственных отношений. Дружественные связи основаны на взаимном уважении, и азербайджанский парламент намерен усилить их. Сотрудничество парламентов привносит свой вклад в развитие азербайджано-британских взаимоотношений.

Азербайджанский спикер также ознакомила председателя Палаты общин с текущей ситуацией на Южном Кавказе и о перспективах мира между Арменией и Азербайджаном. «Одержав в 2020-м году победу во Второй Карабахской войне, Азербайджан положил конец армянской оккупации своих земель и восстановил собственную территориальную целостность. Своими силами были выполнены резолюции Совбеза ООН и другие международные правовые документы. Ну, а сегодня уже нет конфликта между Арменией и Азербайджаном - былое противостояние осталось лишь в анналах истории», - сказала она.