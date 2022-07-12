Индийцы вот-вот обойдут китайцев по численности

Свежий доклад ООН сообщает, что в следующем году Китай уступит статус самой населенной страны мира Индии. Планку в 1,4 миллиарда человек обе страны преодолеют уже в этом году.

Понятно, что все эти цифры носят оценочный характер, и по этим оценкам к ноябрю нынешнего года общее население планеты составит восемь миллиардов человек, 8,5 миллиарда в следующем, но набранный темп не сохранится, и к 2100 году на Земле будет жить, как считают ученые, 10,4 миллиарда человек. Разумеется, если не произойдет ничего из ряда вон выходящего.

Скорость роста народонаселения, которой долгое время пугали, на самом деле заметно падает, и сейчас находится на исторически минимальном уровне: в среднем рождаемость составляет 2,3 ребенка на женщину на протяжении всей ее жизни. В 1950 году приходилось в среднем по пять детей на женщину. В 2050 году рождаемость, ожидается, упадет до 2,1 ребенка.