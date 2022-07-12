Российскому комику Оганисяну отказали во въезде в Грузию

Российскому стендап-комику Гарику Оганисяну отказали во въезде в Грузию. О решении грузинских властей стендапер сообщил в своем Twitter.

Юморист также прикрепил к посту фотографию официального решения МВД Грузии об отказе во въезде. Конкретная причина такого решения в документе не уточняется, пишет «Лента.ру».

После переезда в Москву из Саратова Оганисян устроился сценаристом на работу в шоу «Вечерний Ургант». В августе 2021 года он заявил о цензуре на Первом канале. Комик рассказал, что его периодически спрашивают о том, что ему и его коллегам запрещено говорить.