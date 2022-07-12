Россия ударила по судостроительному заводу в Николаеве: сотни погибших
Ударом российских авиаракет по судостроительному заводу в Николаеве уничтожено более 350 украинских военных и 20 единиц техники, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, также высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева - "уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, 10 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники".
"В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны", - цитирует слова Конашенкова Интерфакс.
Он заявил, что пятеро членов этой группы уничтожены на месте, еще 10 украинских военнослужащих захвачены в плен.