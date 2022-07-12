Канада может отремонтировать еще 5 российских турбин для «Северного потока»

Канада может обслужить или отремонтировать еще 5 российских турбин для газопровода «Северный поток» в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций, сообщает канадское издание Globe and Mail со ссылкой на источники.

Отмечается, что МИД Канады предоставил компании Siemens Energy право воспользоваться исключением из санкций в течение двух лет, что является значительно более длительным соглашением, чем предполагалось ранее. Издание также сообщает, что та турбина, которая ранее не могла быть отправлена в Германию из-за санкций, уже направляется из Канады в Европу.