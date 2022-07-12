Москва надеется, что Саудовская Аравия не будет действовать против России

Кремль рассчитывает, что Саудовская Аравия не будет предпринимать действий, направленных против России. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящий визит в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена.

"Мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас", - цитирует слова представителя Кремля ТАСС.