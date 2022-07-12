Израильтяне начали разминирование границы между Турцией и Арменией
Израильская компания начала работу по разминированию границы между Турцией и Арменией, сообщает издание GazeteKars.
Издание отмечает, что уже 20 дней работы по разминированию проводятся в районе села Ибиш Акьякского района Карса.
«На повестке стоит открытие погранперехода Догукап с автомобильной и железной дорогами и погранперехода «Алиджан», который имеет только автодорогу. При этом «GazeteKars» отмечает, что на данный момент информации из официальных источников нет.