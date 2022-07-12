Больше 800 миллионов людей по всему миру голодают

Из-за последствий пандемии COVID-19, роста числа вооруженных конфликтов и изменения климата около 811 миллионов людей в мире голодают, сообщается в ежегодном отчете организации Welthungerhilfe.

Как следует из доклада, вышеобозначенные факты лишили многие семьи средств к существованию. Еще больше усугубили ситуацию глобальная инфляция в 2022 году и конфликт в Украине, который повлек за собой рост цен на пшеницу и многие другие продукты. «От Афганистана до Зимбабве люди борются с повышением цен на хлеб, зерновые или фрукты, достигающим 60%», - отметила глава организации Марлен Тиме.

Ситуация особенно драматична в Йемене, Афганистане и Южном Судане, а также на Мадагаскаре и в странах Восточной Африки, где последствия климатического кризиса вызывают сильные засухи, которые уничтожают урожай. Авторы доклада призывают обратить особое внимание на проблему голода и «наконец активизировать усилия по борьбе с изменением климата, ведущим ко все более серьезным чрезвычайным ситуациям гуманитарного характера».