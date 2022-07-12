Участники протестов на Шри-Ланке прорвались в офис премьер-министра Ранила Викрамасингхе в Коломбо. Протестующие требовали отставки главы правительства, затем попытались проникнуть внутрь здания. В районе 14:00 на башнях резиденции вывесили национальные флаги, люди залезли на башни и в само здание, передают «Известия».

Полиция применила слезоточивый газ. В то же время рядом с офисом премьера стояли водометы, но использовать их силы правопорядка не решились, передает агентство.

Массовые акции протеста в столице Шри-Ланки начались 9 июля на фоне ухудшения социально-экономической ситуации. Затем они переросли в беспорядки. Демонстранты захватили резиденцию президента Шри-Ланки Готабайи Раджапаксы. Главе государства удалось покинуть ее за несколько минут до штурма. Позднее участники акций проникли на территорию резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли здание.

13 июля Готабая Раджапакса подписал заявление об отставке с поста президента и покинул страну. По данным AFP, политик улетел вместе с женой и охранниками на военном самолете Ан-32. Временно исполняющим обязанности президента был назначен действующий премьер-министр страны. В этот же день власти Шри-Ланки ввели на территории государства режим чрезвычайного положения.

20 июля в парламенте проведут выборы нового президента, после чего назначат временное правительство, которое будет работать до проведения следующих всеобщих выборов.