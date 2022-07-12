Иран спасет российский рынок автомобилей

Иранский автопром заменит иностранные бренды в России - стороны подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает использование мощностей завода Renault в Москве для производства иранских машин, рассказал RTVI глава российского центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Гази Аббас Мослем.

По его словам, у иранских компаний остались лицензии крупных международных автоконцернов, включая ушедший из России Renault, Peugeot и Mercedes. Производить иранские автомобили собираются на заводе «Москвич». «У нас есть свои технологии. Санкции на автозапчасти в Иране ввели только в 2017 году, до этого их не было. У нас есть лицензии от Renault, Peugeot, от Mercedes. У нас есть технологии, в России есть производительные мощности. Поэтому мы можем объединить усилия и производить автомобили независимо от Запада», - рассказал Мослем на полях саммита «Сильная Россия».

Помимо «Москвича» также рассматривается вариант с заводами в Татарстане - в Набережных Челнах и Елабуге, - которые ранее в России предлагали использовать для возрождения советских марок автомобилей «Волга» и «Победа».