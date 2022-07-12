Российского депутата добивают новыми обвинениями
В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата московского муниципального округа Красносельский Ильи Яшина.
Русская служба BBC пишет, что Яшина подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч.2 статьи 207.3 Уголовного кодекса. Это статья о "распространении фейков о российской армии".
Следствие просит оставить Яшина под стражей до 12 сентября 2022 года.